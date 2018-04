Fortnite: i server stanno lentamente tornando online, ma le code possono durare anche ore

Questa mattina i giocatori di Fortnite hanno ricevuto una brutta sorpresa. A causa di una manutenzione non programmata, i server di Fortnite risultavano offline. La situazione si è protratta per diverse ore, fino a poco fa. A quanto pare, ora sta lentamente tornando alla normalità.

I server di Fortnite si stanno lentamente riprendendo, e sono sempre di più i giocatori in grado di accedere alle partite. Le code, come prevedibile, sono incredibilmente lunghe: poco fa siamo riusciti ad accedere a Fortnite Battaglia Reale su PC dopo un'attesa durata ben un'ora e mezza. Abbiamo provato a fare lo stesso su PlayStation 4, ma lì era necessario aspettare addirittura 2 ore e 40 minuti.

La situazione è ancora ben lontana dalla normalità, e probabilmente ci vorranno ancora molte ore prima che si stabilizzi. Ma adesso, quantomeno, è possibile vedere la luce in fondo al tunnel. L'ultima comunicazione di Epic Games su Fortnite Offline risale a circa 40 minuti fa, quando ha avvisato di essere ancora al lavoro per risolvere i problemi. A voi come sta andando? Siete riusciti ad accedere ai server?