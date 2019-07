Fortnite: il set Banner Brigade avrà anche un piccone e un deltaplano

Si è già parlato qualche tempo fa di un possibile set di Fortnite Battaglia Reale probabilmente collegato alla World Cup e, nelle ultime ore, i dataminer hanno scoperto nuove informazioni sui suoi contenuti.

A differenza di quanto mostrato qualche tempo fa, il set in questione non solo include una notevole quantità di modelli diversi in modo simile alle uniformi dei mondiali di calcio, ma anche un deltaplano e uno strumento da raccolta a tema. Non è ben chiaro se tutti gli oggetti siano solo ed esclusivamente viola o ci sia la possibilità di cambiarne il colore, ma secondo i dataminer c'è la probabilità che ciascuna di queste skin disponga di numerosi stili alternativi che consentono ai giocatori di scegliere il proprio colore preferito.

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere il debutto sul negozio oggetti di tutti questi contenuti, i quali potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

