Fortnite: il set di John Wick arriva nel negozio, tutte le skin del 17 maggio

L'aggiornamento di Fortnite di venerdì 17 maggio è interamente (o quasi) incentrato su John Wick: il negozio del Battle Royale si popola con skin, piccone, emote e copertura dedicate al personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Nello specifico sono ora disponibili la skin John Wick (Leggendaria, in vendita a 2.000 V-Buck), i picconi Outburst e Simple Sledge (Non Comune e Raro, in vendita rispettivamente a 800 e 500 V-Buck), la skin Firewalker (Rara, 1.200 V-Buck), la copertura Assassino (Non Comune, 300 V-Buck), i costumi Waypoint e Marino (Rari, 1.200 V-Buck ciascuno), le emote Bulletproof e Be Seeing You (200 V-Buck ciascuna, Non Comuni) e la copertura Rivetto (Non Comune, 300 V-Buck).

A questo personaggio sono dedicate le Sfide Taglie di Wick: in questa serie di challenge ogni giocatore parte con tre vite. Ogni uccisione toglie una vita all'avversario e lancia in aria un gettone d'oro che può essere raccolto per la propria squadra. Il team che raccoglierà il maggior numero di monete d'oro vincerà la partita. Completando tutte le sfide i giocatori riceveranno come ricompensa

l'ombrello Colposecco, la copertura Uomo Nero, il dorso decorativo Gettone d'Oro ed il completo da assassino di John Wick.

Dopo Fortnite x Avengers EndGame continuano le collaborazioni tra il Battle Royale di Epic Games ed il mondo di Hollywood: quale sarà il prossimo film protagonista del mondo di Fortnite?