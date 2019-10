Fortnite: a Settembre sono state registrate le vendite più basse degli ultimi due anni

Secondo la società SuperData specializzata in ricerche di mercato, Fortnite, il battle royal di Epic Games, ha visto un drammatico calo degli incassi a settembre 2019. Le spese digitali di Fortnite sono diminuite del 43% (mese su mese) il che ha portato il gioco a scendere dal primo al settimo posto nelle classifiche console di Agosto.

Il report continua sottolineando che le vendite digitali del settore sono state complessivamente in calo solo dell'1% per un totale di 8,9 miliardi di dollari. Sebbene altri giochi abbiano contribuito a formare questa cifra, Fortnite ha sicuramente avuto il ruolo maggiore. Con il gioco in calo su tutte le piattaforme il mese scorso ha segnato il picco più basso degli ultimi due anni, precisamente dal novembre del 2017. Un calo che arriva, forse non a caso, appena prima del lancio di Fortnite Capitolo 2. SuperData ha poi riferito che le vendite digitali complessive sono diminuite del 17% su PC e del 3% su console (rispetto all'anno precedente) mentre i titoli mobile sono aumentati del 6% con il dominio assoluto del mercato pari al 59%.

Fortnite Capitolo 2 è quindi servito a rilanciare un andamento "negativo" con un evento che ha focalizzato tutta la community di Twitch con ben 1,7 milioni di utenti collegati. Intanto sui dispositivi Android l'installer di Fortnite si è trasformato nell'app di Epic Games.