Fortnite Settimana 10: completare la Sfida Visita Nave Vichinga, Cammello e Bus

Finalmente sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 10 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 6). In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida "Visita una Nave Vichinga, un cammello e un Bus della battaglia schiantato".

Sfide della Settimana 10

Gratuite

Costruisci strutture (0/250)

Visita una Nave Vichinga, un cammello e un Bus della battaglia schiantato (0/3)

(0/3) Cerca dei forzieri ai Pinnacoli Pendenti o al Palmeto Paradisiaco (0/7) (Difficile)

Pass Battaglia

Posiziona torrette montate in partite diverse (0/3)

Fase 1: Atterra a Passatempi Pomposi (0/1)

Completa prove a tempo su veicoli (0/3) (Difficile)

Fase 1: Eliminazione con fucili pesanti (0/1) (Difficile)

Per completare questa sfida dovrete visitare una Nave Vichinga, la statua del cammello e un Bus della Battaglia schiantato, anche nel corso di più partite. Nulla di impegnativo, a patto di conoscere le location di questi oggetti.

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, la Nave Vichinga si trova a sud-est delle Spiagge Snob. Per trovare la statua del cammello dirigetevi alla stazione di servizio più vicina ad Approdo Avventurato, proseguendo lungo il lato ovest della strada. Sono infine presenti due Bus della battaglia sulla mappa: uno si trova a sud-ovest dei Passatempi Pomposi, l'altro a est dei Condotti Confusi.

Vi basterà visitare una volta ciascuno di questi oggetti per completare la sfida. Se volete facilitarvi le cose con un riferimento visivo, potete guardare il video riportato in cima. Sapevate che sono trapelati nuovi indizi sull'arrivo della neve in Fortnite Stagione 7?