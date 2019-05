Fortnite Settimana 10: Elimina un avversario da 5 metri o meno di distanza

Dopo avervi mostrato come infliggere danni entro 10 secondi dall'atterraggio dopo aver usato un condotto vulcanico, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 10 vi spieghiamo come completare nel modo più semplice possibile la sfida "Elimina un avversario da 5 metri o meno di distanza".

Poco sotto elenchiamo le Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Pass Battaglia

Infliggi danni con un fucile da fanteria o un fucile d'assalto pesante (0/500)

Fase 1 di 2: Cerca il cartello della mappa del tesoro che si trova a Crocevia del Ciarpame (0/1)

Infliggi danni entro 10 s dall'atterraggio dopo aver usato un condotto vulcanico (0/100)

Elimina un avversario da 5 metri o meno di distanza (0/2)

Per portare a termine questa sfida dovrete eliminare per due volte un avversario da 5 metri o meno di distanza. Dato che stiamo parlando di scontri ravvicinati, per avere la meglio sul nemico dovrete munirvi di un'arma adatta al close combat come il fucile a pompa. In alternativa, all'inizio della partita potete provare a cogliere un nemico alla sprovvista colpendolo con il vostro piccone.

Per facilitarvi ulteriormente la vita, vi suggeriamo di completare questa sfida nelle modalità a tempo limitato di Fortnite Battaglia Reale, come il nuovo evento Endgame dedicato agli Avengers.