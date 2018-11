Fortnite Settimana 10: Guida alla Sfida Completa prove a tempo su veicoli

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 10 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 6). Di seguito vi spiegheremo come completare la sfida "Completa prove a tempo su veicoli" inclusa nel Pass Battaglia.

Sfide della Settimana 10

Gratuite

Costruisci strutture (0/250)

Visita una Nave Vichinga, un cammello e un Bus della battaglia schiantato (0/3)

Cerca dei forzieri ai Pinnacoli Pendenti o al Palmeto Paradisiaco (0/7) (Difficile)

Pass Battaglia

Posiziona torrette montate in partite diverse (0/3)

Fase 1: Atterra a Passatempi Pomposi (0/1)

Completa prove a tempo su veicoli (0/3) (Difficile)

(Difficile) Fase 1: Eliminazione con fucili pesanti (0/1) (Difficile)

Per prima cosa bisognerà procurarsi un veicolo: noi vi consigliamo di prendere il Quad Annientatore (nel link vi spieghiamo dove trovarlo), che grazie alla sua manovrabilità renderà tutto più semplice. Per completare le prove a tempo.

A fondo pagina potete consultare la mappa con le posizioni delle nuove Prove a tempo, contrassegnate dai cerchi rossi: potete trovarne una a Crocevia del Ciarpame, una a sud di Tempio Tomato e una a est di Corso Commercio. Per completare la sfida dovrete portare a termine le tre Prove a tempo indicate. Come potete vedere nel filmato proposto in cima, per riuscire nell'impresa dovrete raccogliere tutti i cronometri luminosi nei dintorni entro il tempo prestabilito.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 10, vi abbiamo già spiegato come completare la sfida Visita una Nave Vichinga, un cammello e un Bus.