Fortnite Settimana 10: Sfida a fasi Raccogli Legno in una partita singola

Dopo avervi mostrato come attraversare i cerchi di fuoco con un cannone, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8 vi spiegheremo come completare la sfida a fasi che richiede di raccogliere 400 unità di legno in una partita.

Poco sotto elenchiamo le Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Lanciati nei cerchi di fuoco con un cannone (0/3)

Fase 1 di 3: Raccogli legno in una singola partita (0/500)

Elimina avversari ai Pinnacoli Pendenti o nel Quartiere (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni con un fucile da fanteria o un fucile d'assalto pesante (0/500)

Fase 1 di 2: Cerca il cartello della mappa del tesoro che si trova a Crocevia del Ciarpame (0/1)

Infliggi danni entro 10 s dall'atterraggio dopo aver usato un condotto vulcanico (0/100)

Elimina un avversario da 5 metri o meno di distanza (0/2)

Per portare a termine questa sfida a fase dovrete completare i tre step seguenti:

Fase 1: Raccogli Legno in una singola partita (0/500)

Il Legno può essere trovato in grandi quantità nelle foreste dell'isola. Le location migliori in cui raccogliere questo materiale sono Laguna Languida e Scalini Scatenati.

Fase 2: Raccogli Pietra in una singola partita (0/400)

Per completare la seconda fase della sfida dovrete raccogliere 400 unità di pietra. Questo materiale può essere trovate nelle zone contrassegnate con i cerchi rossi nella mappa riportata a fondo pagina.

Fase 3: Raccoglie Metallo in una singola partita (0/300)

Il metallo può essere ottenuto in buone quantità dai rottami e dalle automobili. Questo materiale si trova nelle zone che abbiamo contrassegnato con i cerchi azzurri nella mappa riportata in basso.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 10, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato dove trovare il cartello della mappa del tesoro a Crocevia del Ciarpame.