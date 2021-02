Fortnite, Settimana 11: come raccogliere scatole di cioccolatini

In occasione del San Valentino, Epic Games ha proposto ai giocatori di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 una sfida che chiede loro di andare alla ricerca di scatole di cioccolatini. Scopriamo insieme come fare per trovare i tre collezionabili in giro per la mappa nel corso della Settimana 11.

In totale sono presenti sei confezioni di cioccolatini nascoste nei seguenti punti d'interesse: Parco Pacifico, Siepi d'Agrifoglio o Corso Commercio. In ognuno di questi luoghi sono presenti due diversi oggetti da raccogliere ma, per vostra fortuna, basta trovarne solo la metà per portare a termine la sfida.

Ecco di seguito la posizione delle scatole di cioccolatini:

Parco Pacifico: nell'edificio ad est del campo da calcio. La scatola si trova sul comodino situato a destra del letto al piano superiore

nell'edificio ad est del campo da calcio. La scatola si trova sul comodino situato a destra del letto al piano superiore Parco Pacifico: nell'edificio giallo a nord-ovest del punto d'interesse. Potete trovare la confezione sulla scrivania al piano terra della casa

nell'edificio giallo a nord-ovest del punto d'interesse. Potete trovare la confezione sulla scrivania al piano terra della casa Corso Commercio: nella casa a sud. I cioccolatini sono sul letto, al primo piano

nella casa a sud. I cioccolatini sono sul letto, al primo piano Corso Commercio: nel supermercato a nord. La scatola di cioccolatini è poggiata su uno dei tanti registratori di cassa

nel supermercato a nord. La scatola di cioccolatini è poggiata su uno dei tanti registratori di cassa Siepi d'Agrifoglio: nell'edificio a sud-est, trovate la scatola su un tavolo al piano terra

nell'edificio a sud-est, trovate la scatola su un tavolo al piano terra Siepi d'Agrifoglio: nel giardino a nord, sulla panchina

Se non sapete come raggiungere questi luoghi, in calce alla guida potete trovare una mappa sulla quale abbiamo evidenziato i punti esatti nei quali trovare alcuni degli oggetti da raccogliere. Potete inoltre completare la sfida nella modalità Rissa a Squadre per ridurre al minimo le interferenze degli altri giocatori e spostarvi più agilmente da un luogo all'altro, così da raccogliere tutte le confezioni in una sola partita.

