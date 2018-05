Fortnite Settimana 2: come guadagnare un livello extra del Pass della Battaglia

Ieri è cominciata ufficialmente la Settimana 2 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale. Com'è consuetudine, sono state introdotte anche sette sfide, il cui completamento vi garantirà un mucchio di Stelle della Battaglia!

Anche questa settimana, esattamente come la precedente, è possibile guadagnare un livello extra del Pass della Battaglia in maniera completamente gratuita. L'unico requisito richiesto è il completamento di tutte e sette le sfide settimanali, che sono le seguenti:

Cerca i forzieri nel Boschetto Bisunto (0/7) Consuma Rocce Salterine (0/7) Infliggi danni agli avversari con armi silenziate (0/500) Balla davanti differenti cineprese (0/7) Cerca tra uno spaventapasseri, un bolide rosa e un grande schermo (0/1) - difficile Eliminazioni con armi esplosive (0/3) - difficile Elimina nemici a Tomato Town (0/3) - difficile

Una volta fatto ciò, completerete un altro step delle Sfide Spaccatutto e vi comparirà una nuova schermata di caricamento, che potete ammirare in cima a questa notizia. Se la osservate con attenzione, noterete che sul muro alle spalle di Omega ci sono delle coordinate ben precise:

A4 - B4

B3 - A3

Ebbene, per trovare la Stella della Battaglia che vi garantirà un livello extra, non dovrete far altro che dirigervi nel punto in cui si incontrano i 4 quadranti indicati sulla mappa di gioco. Potete farvi un'idea più precisa osservando l'immagine che abbiamo allegato in fondo a questa notizia. Tutto molto semplice, però prima di arrivare a questo punto dovete completare tutte le altre sfide! Buona fortuna!