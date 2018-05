Fortnite Settimana 2 Guida: dove trovare i 7 forzieri nel Boschetto Bisunto

La Settimana 2 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale è ormai entrata nel vivo. I giocatori in possesso del Pass della Battaglia sono impegnati nel completamento delle nuove sfide proposte da Epic Games che, com'è ormai consuetudine, sono ben 7: vediamole insieme.

Cerca i forzieri nel Boschetto Bisunto (0/7) Consuma Rocce Salterine (0/7) Infliggi danni agli avversari con armi silenziate (0/500) Balla davanti differenti cineprese (0/7) Cerca tra uno spaventapasseri, un bolide rosa e un grande schermo (0/1) - difficile Eliminazioni con armi esplosive (0/3) - difficile Elimina nemici a Tomato Town (0/3) - difficile

Alcune di esse richiedono una certa dose di abilità in combattimento, mentre per portare a termine le altre è necessario cercare dei luoghi ben precisi nella mappa di gioco. Vi abbiamo già mostrato dove si trovano le cineprese, e anche la Stella della Battaglia tra uno spaventapasseri, un bolide rosa e un grande schermo. In questa mini-guida, invece, vi spiegheremo dove cercare i 7 forzieri nel Boschetto Bisunto.

Come ormai ben saprete, i forzieri dorati compaiono in punti ben precisi della mappa di gioco, ma non in ogni partita. Nel Boschetto Bisunto esistono ben 15 spot in cui è possibile trovarne uno, e li abbiamo indicati tutti nella mappa che potete trovare in fondo a questa notizia. Atterrate sul posto e setacciate i luoghi indicati, troverete senz'altro dei forzieri in alcuni di essi. Vi accorgerete delle loro presenza in men che non si dica, grazie al caratteristico suono che emettono, udibile anche attraverso le pareti.

La sfida può tranquillamente essere completata in match differenti, per cui il totale di 7 forzieri potete raggiungerlo con tutta calma in differenti sessioni di gioco. Assicuratevi però di portarle sempre a termine, anche con una sconfitta, altrimenti non verranno conteggiati. Il suo completamento vi frutterà ben 5 Stelle della Battaglia. Approfittiamo per ricordarvi che, una volta completate tutte le sfide settimanali, avrete l'opportunità di ottenere un livello extra del Pass della Battaglia: ecco come fare.