Fortnite Settimana 2: Sfida a fasi atterra a Spiagge Snob

Dopo avervi spiegato come lanciarvi da un condotto vulcanico, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9 vi mostriamo come completare tutti gli step della sfida a fasi "atterra a Spiagge Snob".

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Lanciati con un condotto vulcanico in partite diverse (0/5)

Fase 1 di 5: atterra a Spiagge Snob (0/1)

Elimina nemici in Scalini Scatenati o Condotti Confusi (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni agli avversari con le pistole (0/500)

Visita un telefono enorme, un pianoforte colossale e l'immane trofeo di un pesce ballerino (0/3)

Cerca un forziere in diversi luoghi indicati in una partita singola (0/3)

Fase 1 di 3: Elimina un avversario da almeno 50 metri di distanza (0/1)

Per portare a termine questa sfida a fasi dovrete atterrare in cinque differenti luoghi indicati, nell'arco di cinque partite diverse:

Fase 1: atterra a Spiagge Snob

Fase 2: atterra a Lande Letali

Fase 3: atterra a Scalini Scatenati

Fase 4: atterra a Sprofondo Stanto

Fase finale: atterra a Borgallegro

Per aiutarvi a individuare più facilmente i luoghi indicati in cui atterrare durante questa sfida a fasi, abbiamo cerchiato di rosso le location in questione sulla mappa proposta a fondo pagina.

Ricordiamo che nel frattempo è disponibile il nuovo evento di Fortnite a tema John Wick. Se avete bisogno di aiuto per ottenere le ricompense a tema previste, potete consultare la nostra guida alle Taglie di Wick.