Fortnite Settimana 3: come completare la sfida Cerca 10 paperelle di gomma

Quest'oggi è ufficialmente iniziata la Settimana 3 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale. Per l'aggiornamento 4.2 bisognerà pazientare un po', ma le sette nuove sfide sono già disponibili!

Guarda il replay di una partita (0/1)

Infliggi danni agli avversari con le Pistole (0/500)

Cerca dei forzieri a Rifugio Ritirato (0/7)

Cerca paperelle di gomma (0/10)

(0/10) Segui la mappa del tesoro trovata a Borgo Bislacco (0/1) - difficile

Eliminazioni con Fucili di Precisione (0/2) - difficile

Elimina nemici nei Pinnacoli Pendenti (0/3) - difficile

Vi abbiamo già mostrato dove trovare il tesoro segnato sulla mappa di Borgo Bislacco, ora è invece giunto il momento di cercare le 10 paperelle di gomma! In giro per la mappa di gioco, in realtà, ce ne sono più di 10: noi siamo riusciti a trovarne ben 17, e le abbiamo indicate tutte quante nella mappa che potete consultare in fondo a questa pagina.

Sono sparse in numerose location, ma per fortuna non è necessario prenderle tutte in una sola partita. Potete tranquillamente raccoglierle in differenti sessioni. Assicuratevi però di portarle sempre a termine, anche con una sconfitta, altrimenti non verranno conteggiate! Si tratta di una sfide di livello normale, che vi ricompenserà con 5 Stelle della Battaglia.