Fortnite Settimana 3: come guadagnare un livello gratis nel Pass della Battaglia

Grazie alla sfida Spaccatutto #3, anche questa settimana avete l'opportunità di ottenere un livello extra del Pass della Battaglia di Fortnite: Battaglia Reale. Per fare ciò, tuttavia, dovete prima completare tutte le 7 sfide settimanali che, ricordiamo, sono elencate di seguito.

Sfide Fortnite Stagione 4 Settimana 3

Una volta completate, vi apparirà una nuova schermata di caricamento, che potete ammirare in cima a questa notizia. Se aguzzate la vista, noterete la presenza di una Stella della Battaglia in un luogo ben preciso della mappa di gioco.

Il punto corrisponde ad una collina a ovest delle Lande Letali. Non dovrete far altro che dirigervi sul posto, meglio ancora se ci atterrate direttamente dal bus della battaglia, troverete la Stella accanto ad un albero. Potete farvi un'idea più precisa consultando la mappa che abbiamo allegato in fondo a questa mini-guida. Nulla di particolarmente complesso, ma per arrivate a questo dovrete prima completare le altre sfide! Buona fortuna!