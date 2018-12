Fortnite Settimana 3: Guida alla sfida Suona il campanello di una casa con un nemico

Finalmente le nuove Sfide della Settimana 3 di Fortnite (Stagione 7) sono disponibili per tutti i giocatori. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida "Suona il campanello di una casa con dentro un nemico".

Sfide della Settimana 3

Gratuite

Utilizza una Zipline in partite diverse (0/5)

Fase 1: Atterra a Rifugio Ritirato (0/1)

Eliminazioni con arma leggendaria (0/2) (Difficile)

Pass Battaglia

Infliggi danni ai nemici con le pistole (0/500)

Suona il campanello di una casa con dentro un nemico in diverse partite (0/3)

(0/3) Elimina i nemici con mitraglietta SMG (0/3) (Difficile)

Elimina i nemici con le pistole (0/3) (Difficile)

Per completare questa sfida dovrete suonare il campanello di una casa mentre al suo interno c'è un avversario. L'operazione dovrà essere ripetuta tre volte, nell'arco di tre match differenti, assicurandosi di completare ogni volta la partita in corso. Tutto quello che dovete fare è avvicinarvi a una delle abitazioni presenti nella mappa, individuare il campanello posizionato accanto alla porta e suonarlo nel momento giusto, quando all'interno della casa si trova almeno un nemico.

Per individuare più facilmente le varie abitazioni presenti nella mappa, potete consultare l'immagine riportata in calce o il video proposto in apertura. Ricordiamo inoltre che oggi pomeriggio sarà disponibile anche la nuova sfida natalizia proposta durante i 14 giorni di Fortnite.