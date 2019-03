Fortnite Settimana 3: Guida alla Sfida Usa la Girosfera in partite diverse

Tra le Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 8 ce n'è una che richiede di usare la Girosfera in diverse partita. Di seguito vi spieghiamo come completarla, mostrandovi i punti della mappa in cui potete trovare il nuovo veicolo.

Fortnite Stagione 8: Sfide della Settimana 3

Gratuite

Fase 1: infliggi danni agli avversari mentre utilizzi una Zipline (funivia)

Eliminazioni con mitraglietta, pistola e fucile da cecchino

Cerca Forzieri a Scalini Scatenati o Lande Letali

Pass Battaglia

Cerca nella lente di ingrandimento della schermata di caricamento della mappa del tesoro

Usa la Girosfera in partite diverse

Posiziona trappole diverse in una singola partita

Fase 1: visita Lande Letali e Borgo Bislacco in una singola partita

Come è facile intuire dal titolo, per completare questa sfida dovrete utilizzare il nuovo veicolo Girosfera in diverse partite di Fortnite Battaglia Reale. Dove si trovano questi veicoli? Per procurarveli non dovrete far altro che visitare i vari punti di spawn della Girosfera: li abbiamo segnalati nella mappa riportata a fondo pagina, cerchiandoli.

La porzione sud-ovest della mappa (il bioma innevato, per intenderci) è quella in cui potete trovare più facilmente la Girosfera. Non vi resta dunque che procurarvene uno e utilizzarlo nell'arco di diverse partite, fino a completare l'obiettivo richiesto. A proposito delle altre Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 8, sulle nostre pagina vi abbiamo spiegato anche come cercare nella Lente d'ingrandimento sulla mappa del tesoro.