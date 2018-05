Fortnite Settimana 3 Guida: dove trovare i 7 forzieri nel Rifugio Ritirato

Nella giornata di ieri ha ufficialmente preso il via la Settimana 3 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale. Ciò significa che sono attive 7 sfide nuove di zecca che mettono in palio tante Stelle della Battaglia. Ecco quali sono:

Guarda il replay di una partita (0/1)

Infliggi danni agli avversari con le Pistole (0/500)

Cerca dei forzieri a Rifugio Ritirato (0/7)

(0/7) Cerca paperelle di gomma (0/10)

Segui la mappa del tesoro trovata a Borgo Bislacco (0/1) - difficile

Eliminazioni con Fucili di Precisione (0/2) - difficile

Elimina nemici nei Pinnacoli Pendenti (0/3) - difficile

Vi abbiamo già mostrato dove trovare il tesoro segnato sulla mappa di Borgo Bislacco e le 10 paperelle di gomma. In questa guida, invece, vi indicheremo dove cercare i 7 forzieri a Rifugio Ritirato.

Come ormai ben saprete, i forzieri possono comparire in punti ben precisi delle location della mappa di gioco, ma la loro apparizione non è garantita in ogni match. Nel Rifugio Ritirato ci sono 13 spot in cui è possibile trovarne uno, e li abbiamo segnati tutti nella mappa che potete consultare in calce. Non dovete far altro che atterrare sul posto, setacciate i luoghi indicati e prestate attenzione al caratteristico suono emesso dai forzieri, che attraversa anche le pareti. Ne troverete senz'altro qualcuno.

La zona sarà sicuramente molto affollata, per cui preparatevi a combattere. Fortunatamente, la sfida può essere completata in differenti partite, per cui il totale di 7 forzieri può essere raggiunto tranquillamente in differenti sessioni di gioco. Assicuratevi però di portarle sempre a termine, anche con una sconfitta, altrimenti non verranno conteggiati. Si tratta di una sfida di livello normale, per cui il suo completamento vi frutterà 5 Stelle della Battaglia.