Fortnite Settimana 3: Sfida a fasi Distruggi Cactus nel deserto

Dopo avervi spiegato come completare la sfida Visita Lande Letali e Borgo Bislacco, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 8 vi mostriamo come completare la sfida a fasi Distruggi Cactus nel Deserto.

Fortnite Stagione 8: Sfide della Settimana 3

Gratuite

Fase 1: Visita Lande Letali e Borgo Bislacco in una partita singola

Fase 1: Distruggi Cactus nel deserto

Piazza diversi oggetti da slot trappola in una partita singola

Pass Battaglia

Cerca nel punto indicato dalla lente di ingrandimento nella schermata di caricamento della mappa del tesoro

Cerca dei forzieri a Scalini Scatenati o Lande Letali

Infliggi danni da colpo alla testa agli avversari

Ottieni un'eliminazione con mitraglietta, una pistola e un fucile di precisione

La sfida a fasi in questione richiede di completare i seguenti step:

Fase 1 - Distruggi Cactus nel deserto : i Cactus si trovano nel bioma desertico, nella porzione sud-est della mappa. Vi basta recarvi sul posto e distruggere 30 cactus.

- : i Cactus si trovano nel bioma desertico, nella porzione sud-est della mappa. Vi basta recarvi sul posto e distruggere 30 cactus. Fase 2 - Cerca Scatole di munizioni nel bioma ghiacciato : come da titolo, non vi resta che cercare le scatole di munizioni sparse nel bioma ghiacciato, nella porzione sud-ovest della mappa.

- : come da titolo, non vi resta che cercare le scatole di munizioni sparse nel bioma ghiacciato, nella porzione sud-ovest della mappa. Fase finale - Cerca Forzieri nella giungla: per completare l'ultima fase dovrete cercare e aprire i forzieri nella giungla, nei pressi del vulcano.

Per completare questa sfida a fasi, dunque, non vi resta che portare a termine i tre step riportati poco sopra. Se avete bisogno di un riferimento visivo, in modo da individuare più facilmente le varie aree da visitare durante la sfida, potete guardare il video riportato in cima.