Fortnite Settimana 3: dove trovare lo Stura WC di Deadpool

I giocatori di Fortnite Stagione 2 possono dedicarsi alle sfide di Deadpool della Settimana 3. In questa mini-guida vi mostriamo come portare a termine la sfida che richiede di trovare e raccogliere lo Stura WC di Deadpool.

Come di consueto, per consultare le sfide di Deadpool dovete interagire con il terminale situato dentro la stanza segreta del personaggio Marvel. Potete farlo dal menu del Pass Battaglia, selezionando il pannello di ventilazione contrassegnato con il punto interrogativo "?". Naturalmente, per accedere e completare queste sfide è necessario possedere il Pass Battaglia della Stagione 2 di Fortnite.

La posizione dello Stura WC di Deadpool

Dove si trova lo Stura WC di Deadpool? Dal menu del Pass Battaglia, tutto quello che dovete fare è selezionare la stanza degli agenti speciali in alto a sinistra, scegliere il pannello di Nitroglicerina (il secondo della lista) e selezionare lo Stura WC attaccato alla parete.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, vi basta dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in cima. Ricordiamo che portare a termine queste sfide speciali vi aiuteranno a sbloccare la skin di Deadpool.

A tal proposito, se avete bisogno di aiuto per completare quelle della scorsa settimana, segnaliamo che sulle nostre pagine vi abbiamo mostrato anche dove trovare il cartone del latte di Deadpool, e dove raccogliere le Chimichangas di Deadpool.