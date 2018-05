Fortnite Settimana 4: come guadagnare un livello gratis del Pass della Battaglia

Anche questa settimana è possibile ottenere un livello extra del Pass della Battaglia di Fortnite: Battaglia Reale grazie alla sfida Spaccatutto #4. Prima di fare ciò, tuttavia, dovrete completare tutte le sfide della Settimana 4 della Stagione 4! Ecco quali sono:

Infliggi danni agli avversari con i Fucili d'Assalto (0/1000) Cerca dei forzieri nel Bosco Blaterante (0/7) Cerca 7 Scatole di Munizioni in una singola partita Visita il centro di cerchi della Tempesta diversi in una partita (0/3) Cerca tra una Panca, un Camion dei gelati e un Elicottero (0/1) - difficile Eliminazioni con Trappole (0/1) - difficile Elimina nemici nelle Spiagge Snob (0/7) - difficile

Una volta portate a termine, vi comparirà una schermata di caricamento nuova di zecca, che potete ammirare in alto. L'immagine ritrae chiaramente il covo di Omega e, se prestate attenzione, noterete la presenza di una Stella della Battaglia dietro uno degli stendardi.

Non dovrete far altro che dirigervi nel suo covo, che si trova a est delle Spiagge Snob, e raccoglierla! In calce alla notizia trovate una mappa che indica il luogo esatto, alla quale abbiamo allegato uno screenshot fornito dall'utente di Reddit VintageCacti, così non avrete alcuna difficoltà a rintracciare la sua posizione. Tutto molto semplice... peccato che prima di arrivare a questo punto dovrete prima completare tutte le altre sfide! Buona fortuna!