Fortnite Settimana 4: dove trovare i 7 forzieri nel Bosco Blaterante

Nella giornata di ieri è ufficialmente cominciata la Settimana 4 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale. I giocatori si stanno divertendo con il Jetpack e la nuova modalità a tempo limitato Oro massiccio v2, ma ci sono anche tante sfide da completare. Ecco quali sono:

Infliggi danni agli avversari con i Fucili d'Assalto (0/1000) Cerca dei forzieri nel Bosco Blaterante (0/7) Cerca 7 Scatole di Munizioni in una singola partita Visita il centro di cerchi della Tempesta diversi in una partita (0/3) Cerca tra una Panca, un Camion dei gelati e un Elicottero (0/1) - difficile Eliminazioni con Trappole (0/1) - difficile Elimina nemici nelle Spiagge Snob (0/7) - difficile

Vi abbiamo già mostrato il luogo una Panca, un Camion dei gelati e un Elicottero, ora è invece il momento di indicarvi la posizione dei forzieri nel Bosco Blaterante.

Gli ambiti forzieri compaiono in punti predeterminati della mappa di gioco, ma la loro apparizione non è garantita in ogni match. Nel Bosco Blaterante ci sono 13 differenti spot in cui è possibile trovarne uno, e li abbiamo marcati tutti nella mappa che potete consultare in basso. Il luogo più affollato della zona è senza dubbio il labirinto centrale, dove è possibile trovare fino a 5 forzieri, per cui preparatevi a combattere se vi dirigete lì. Assicuratevi di setacciare anche gli altri punti e prestate attenzione al caratteristico suono emesso dai forzieri.

Per fortuna, la sfida può essere completata in differenti partite: il numero richiesto può essere raggiunto tranquillamente anche in differenti sessioni di gioco. Assicuratevi però di portarle sempre a termine, anche con una sconfitta, altrimenti non verranno conteggiati. Si tratta di una sfida di livello normale, per cui il suo completamento vi ricompenserà con 5 Stelle della Battaglia.