Fortnite Settimana 5: dove trovare i 7 forzieri nel Magazzino Muffito

La Settimana 5 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale è ormai entrata nel vivo. I giocatori in possesso del Pass della Battaglia, come al solito, sono impegnati nel completamento delle 7 sfide settimanali, che mettono in palio tante Stelle della Battaglia. Ecco quali sono:

Infliggi danni agli avversari con mitragliette (0/500) Cerca dei forzieri nel Magazzino Muffito (0/7) Usa un Distributore Automatico (0/3) Balla con gli altri per far alzare la strobosfera vicino a Sponde del Saccheggio (0/1) Segui la mappa del tesoro trovata nel Boschetto Bisunto (0/1) - difficile Eliminazioni con mitragliatrice o mitragliatrice leggera (0/2) - difficile Elimina nemici nell'Approdo Avventurato (0/3) - difficile

Vi abbiamo già spiegato dove trovare il tesoro segnato sulla mappa del Boschetto Bisunto e anche come fare a ballare con gli altri per far alzare la strobosfera vicino a Sponde del Saccheggio. Ora è il turno di mostrarvi dove si trovano i forzieri del Magazzino Muffito, l'area dell'isola che è stata stravolta di più in assoluto dopo lo schianto della meteora.

Come ormai ben sapete, i forzieri dorati compaiono in punti predeterminati della mappa, ma la loro comparsa non è assicurata in ogni match. Nel Magazzino Muffito e nel gigantesco cratere adiacente ci sono 16 differenti punti in cui è possibile trovarne uno. Li abbiamo segnati tutti quanti nella mappa che potete consultare in fondo a questa guida. La zona sarà sicuramente affollata e anche un po' caotica, a causa della presenza delle Rocce Salterine, per cui armatevi per bene e preparatevi a combattere.

La sfida, in ogni caso, può essere completata anche in differenti partite, per cui avete tempo fino al prossimo reset settimanale per trovare i 7 forzieri richiesti. Assicuratevi però di portare sempre a termine i match che iniziate, anche con una sconfitta, altrimenti i progressi non verranno presi in considerazione. Si tratta di una sfida di livello normale, per cui il suo completamento vi ricompenserà con 5 Stelle della Battaglia.