Fortnite Settimana 4: Guida alla Sfida Usa X-4 Stormwing in match diversi

Da oggi pomeriggio i giocatori di Fortnite Battaglia Reale possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 4 (Stagione 7). In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida "Guida il biplano X-4 Stormwing in differenti partite".

Sfide della Settimana 4

Gratuite

Pilota il biplano X-4 Stormwing in differenti partite (0/5)

(0/5) Lancia Fuochi d'Artificio (0/3)

Elimina i nemici negli Avamposti delle Spedizioni (0/3) (Difficile)

Pass Battaglia

Fase 1: Distruggi le Sedie (0/80)

Infliggi danni con il Piccone (0/100)

Elimina i nemici a Borgallegro o a Parco Pacifico (0/3) (Difficile)

Fase 1: Cerca la lettera "O" in Parco Pacifico (0/1)

Per completare questa sfida dovremo pilotare un aereo X-4 Stormwing in cinque diverse partite di Fortnite Battaglia Reale. Tutto quello che dovete fare in ogni match è trovare uno di questi biplani e pilotarlo. Di seguito elenchiamo le posizioni della mappa in cui è possibile trovare gli X-4 Stormwing:

A nord-est di Parco Pacifico ne trovate uno in cima alla montagna, e un altro a metà strada tra Parco Pacifico e il villaggio dei vichinghi

A Rampe Ghiacciate nell'hangar situato a nord-est, e un altro in cima a una piccola montagna a sud-est dell'area

A nord di Borgallegro, in cima alla montagna

A ovest di Rifugio Ritirato, sulla piccola montagna con l'edificio rosso, e un altro a sud-est nell'hangar nascosto sotto la casa abbandonata

A nord-ovest di Tempio Tomato, oltre il fiume

A ovest di Palmeto Paradisiaco, nei pressi dell'edificio rosso

A ovest di Sprofondo Stantio, vicino all'edificio rosso situato in cima

Per trovarli più facilmente potete consultare il video riportato in apertura. A proposito di Sfide della Settimana 4, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare quella che richiede di eliminare i nemici negli Avamposti delle Spedizioni. Ricordiamo inoltre che è disponibile anche la nuova sfida natalizia Balla davanti agli Alberi delle Feste.