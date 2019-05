Fortnite Settimana 4: Guida Sfida a fasi Atterra a Picco Polare

Dopo avervi spiegato come distruggere un Trasportatore di bottino in partite diverse, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 9 vi mostriamo come completare la sfida a fasi che richiede di atterrare a Picco Polare e in altri quattro luoghi indicati.

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Infliggi danni agli avversari con fucili di precisione (0/500)

Fase 1 di 3: Danza all'interno di una Testa di Pomodoro olografica (0/1)

Eliminazioni arma leggendaria (0/3)

Pass Battaglia

Distruggi un Trasportatore di bottino in partite diverse (0/3)

Fase 1 di 5: Atterra a Picco Polare (0/1)

Elimina nemici a Montagnole Maledette o a Sprofondo Stantio (0/3)

Visita diversi luoghi indicati in una sola partita (0/5)

Per completare questa sfida a fasi dovrete atterrare in cinque differenti luoghi indicati della mappa di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Di seguito elenchiamo tutti gli step da portare a termine:

Fase 1: Atterra a Picco Polare

Fase 2: Atterra a Laguna Languida

Fase 3: Atterra a Borgo Bislacco

Fase 4: Atterra al Quartiere

Fase 5: Atterra a Rifugio Ritirato

I luoghi in cui atterrare sono stati evidenziati in sequenza sulla mappa riportata a fondo pagina. A che punto siete con le Sfide della Settimana 4? Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida a fasi Danza all'interno di una Testa di Pomodoro olografica.