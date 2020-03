Fortnite Settimana 4: dove trovare le Katane di Deadpool

La Settimana 4 di Fortnite Stagione 2 è arrivata, e con essa altre due sfide di Deadpool. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare quella che richiede di trovare le Katane di Deadpool: vi mostriamo la loro posizione.

Come di consueto, per portare a termine la sfida è necessario essere in possesso del Pass Battaglia della Stagione 2 di Fortnite. Se avete già acquistato il pass, non vi resta che seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Dove trovare le Katane di Deadpool in Fortnite Stagione 2

Le due Katane si trovano all'interno del quartier generale, il menu di Fortnite a cui potete accedere se siete in possesso del Pass Battaglia della Stagione 2.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, una delle due Katane si trova all'interno della stanza segreta di Deadpool, quella che potete raggiungere tramite il condotto di ventilazione contrassegnato con il punto interrogativo "?". La spada è attaccata alla parete in cui è appeso lo specchio.

L'altra Katana si trova invece all'interno della stanza di Maya, raggiungibile aprendo la porta a destra. La spada è posizionata dietro il personaggio.

Dopo averle raccolte entrambe, non vi resta che infliggere 10.000 danni alle strutture, operazione che sarà abbastanza semplice da completare. Ricordiamo che portare a termine queste sfide speciali vi aiuteranno a sbloccare la skin di Deadpool.

A tal proposito, se avete bisogno di aiuto per completare quelle della scorsa settimana, segnaliamo che sulle nostre pagine vi abbiamo mostrato anche dove trovare lo stura WC e dove distruggere i Gabinetti di Deadpool.