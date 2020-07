Fortnite, Settimana 4: XP gratis per tutti a causa dei problemi con le sfide

Per qualche strano motivo sono davvero tante le sfide della Settimana 4 che gli utenti non hanno potuto completare e, a causa di alcuni bug, per alcuni non è stato nemmeno possibile recuperare vecchie sfide delle settimane precedenti. Il problema più grave riguarda gli Anelli Fluttuanti di Parco Pacifico , sfida impossibile da completare per tutti i giocatori e che Epic ha deciso di far completare in maniera automatica, regalando quindi a tutti 35.000 Punti Esperienza . Un altro problema colpisce invece la sfida che richiede di atterrare a Fattoria Frenetica e arrivare almeno al 25° posto : in questo caso è possibile completare la missione solo in modalità specifiche e il team di sviluppo suggerisce di portarla a termine in Rissa a Squadre. Altra problematica colpisce invece i Mulinelli , quei punti del mare in cui si può entrare per essere poi catapultati in aria e schierare il deltaplano, temporaneamente disabilitati. Se i Mulinelli compaiono in una delle Sfide giornaliere dovrete necessariamente saltarli, invece se volete recuperare la prima sfida di Aquaman bisognerà attendere il loro ritorno.

We're aware that some folks have issues with collecting the Floating Rings in Pleasant Park. We'll provide an update when we have new information. pic.twitter.com/IaUjeckeRU — Fortnite Status (@FortniteStatus) July 9, 2020

Due to an issue, we’re temporarily disabling Whirlpools in all playlist.



We’ll provide an update when they have returned. pic.twitter.com/MJF738wlsd — Fortnite Status (@FortniteStatus) July 10, 2020