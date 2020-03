Fortnite, Settimana 5: come calciare un pallone da calcio per 100 metri

Una delle nuovissime sfide della Settimana 5 della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 chiede al giocatore di calciare un pallone così da fargli coprire una distanza di almeno 100 metri.

Il modo più semplice per portare a termine questa sfida è quello di atterrare sulla piccola montagna situata a nord-ovest di Fattoria Frenetica. Sul punto più alto di questa area della mappa, circondato da alcune staccionate di legno, è possibile trovare una palla che può essere colpita e fatta cadere giù dal dirupo, così da percorrere senza troppe difficoltà i 100 metri richiesti dalla sfida. Distruggete tutti gli ostacoli, muovetevi verso l'oggetto per farlo volare il più lontano possibile e il gioco è fatto.

Se non riuscite a trovare il luogo indicato, potete sempre dare uno sguardo in calce alla notizia, dov'è possibile trovare una mappa con sopra indicata l'area esatta in cui è possibile completare la sfida.

Avete già visitato la Baia del Naufragio, lo Yacht e lo Stagno Flopper in Fortnite Capitolo 2? Sulle nostre pagine trovate anche la guida su come visitare Cala Corallina, Capanna Catasta e Sito dello schianto senza nuotare in una partita singola.