Fortnite, Settimana 5: come pescare pesce a Scogliere Scoscese

Le nuove sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 3 sono disponibili e una di queste chiede ai giocatori di spostarsi in una vecchia location della mappa, Scogliere Scoscese, per darsi alla pesca.

Il completamento di questa sfida è molto semplice e non bisogna far altro che atterrare a Scogliere Scoscese, ovvero l'area a nord-est di Parco Pacifico e a nord-ovest di Foschi Fumaiolo per mettersi subito alla ricerca di una canna da pesca o di una fiocina. Trovato uno strumento adatto a pescare, catturate quante più creature marine vi è possibile e, nel caso in cui non doveste riuscire a prenderne 5 in una sola partita, potete completare la sfida in un secondo tentativo.

Come per le altre sfide, questo luogo sarà molto affollato nelle prossime ore e potrebbe essere una buona idea completare questa missione in una partita della modalità Rissa a Squadre, così da avere l'area a propria disposizione e senza avversari pronti ad eliminarvi mentre siete intenti a pescare.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche i consigli su come tuffarsi a Forra Favolosa e sbloccare Arthur Curry in Fortnite, così da sbloccare lo stile aggiuntivo della skin di Aquaman.