Fortnite, Settimana 5: come trovare ed eliminare le Guardie OI

Con la Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 è arrivato nel battle royale di Epic Games anche un nuovo incarico leggendario che va completato entro i prossimi sette giorni per ricevere un bel po' di punti esperienza.

L'obiettivo di questa missione è quello di uccidere le Guardie OI, ovvero i loschi figuri controllati dall'intelligenza artificiale introdotti proprio con l'aggiornamento della Stagione 5. Questi soldati sono armati fino ai denti e appaiono in ogni partita delle modalità Singolo, Coppie e Squadre. Ogni pattuglia di Guardie OI è composta da tre diversi soldati armati di fucile d'assalto tattico, arma con la quale questi avversari sono incredibilmente precisi: per questo motivo vi suggeriamo non solo di trovare delle armi efficaci sulla lunga distanza, ma anche di ricaricarvi lo scudo per riuscire a sopportare qualche colpo nel caso in cui gli oggetti che state utilizzando come riparo dovessero essere distrutti. Va precisato inoltre che questa è una sfida di gruppo e, di conseguenza, tiene conto di tutti i progressi registrati dai giocatori presenti nella vostra squadra, con i quali potreste dividervi per occuparvi di varie pattuglie in giro per l'isola.

In calce alla guida trovate anche una mappa con sopra indicate le posizioni di tutte le Guardie OI in giro per la mappa che, come potete vedere, sono davvero numerose. Se volete evitare che altri giocatori possano mettervi i bastoni tra le ruote, provate a puntare alle pattuglie più isolate e a bordo mappa, così da avere meno probabilità che qualcuno possa farvi fuori mentre state combattendo contro questi bot.

