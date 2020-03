Fortnite, Settimana 5: come visitare la Baia del Naufragio, lo Yacht e lo Stagno Flopper

Tra le numerose sfide della Settimana 5 della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 ne troviamo anche una il cui obiettivo è quello di visitare i seguenti punti d'interesse: Baia del Naufragio, Yacht e Stagno Flopper.

In maniera simile alla sfida che chiede di visitare Coral Cove, Stack Shack e Crash Site senza nuotare in una singola partita, questa missione vuole che il giocatore si sposti in svariate aree della mappa. Fortunatamente, in questo caso non ci sono richieste particolari ed è possibile visitare ognuno dei tre luoghi in partite diverse.

Ecco di seguito i punti da visitare:

Yacht: non potete sbagliarvi, si tratta dell'enorme nave a nord-est della mappa, quella sulla quale è possibile affrontare l'Agente Miaoscolo come boss e ottenere il fucile d'assalto pesante mitico

Stagno Flopper: non è altro che il laghetto situato tra Sabbie Sudate, Siepi d'Agrifoglio e Borgo Bislacco

Se state faticando a trovare uno dei punti coinvolti nella sfida, potete sempre dare un'occhiata alla mappa che abbiamo preparato per voi, sulla quale trovate indicazioni precise sui luoghi da raggiungere per completare la missione ed ottenere un bel po' di Punti Esperienza.

