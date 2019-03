Fortnite Settimana 5: Completa un giro di pista in Borgallegro

Dopo avervi spiegato come effettuare 15 rimbalzi con il giocattolo Palla Rimbalzante, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 8 vi mostriamo come portare a termine la sfida "Completa un giro di pista in Borgallegro".

Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Infliggi danni agli avversari con armi con mirino (0/200)

Cerca forzieri Condotti Confusi o Palmeto Paradisiaco (0/7)

Completa un giro di pista in Borgallegro (0/1)

Pass Battaglia

Realizza 15 rimbalzi con lancio solo usando il giocattolo Palla Rimbalzante (0/1)

Fase 1: Ottieni scudi dai funghi (0/50)

Usa un Condotto Vulcanico, una Zipline e un Veicolo nella stessa partita (0/3)

Elimina i nemici negli Accampamenti dei Pirati (0/3)

Per portare a termine questa sfida dovrete visitare il tracciato a nord-ovest di Borgallegro: la sua posizione è indicata nella mappa che trovate a fondo pagina.

Una volta giunti sul luogo, tutto quello che dovete fare è salire a bordo di una Girosfera, attendere che il conto alla rovescia finisca e superare tutti gli anelli blu che incontrerete lungo il tragitto. Per completare la sfida vi basterà concludere un giro, e poi portare a termine la partita.

A che punto siete con le sfide di questa settimana? Se le avete completate tutte, non dimenticate di raccogliere la nuova Stella segreta della Settimana 5.