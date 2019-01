Fortnite Settimana 5: Guida sfida a fasi Atterra a Picco Polare

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 5 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7). Di seguito vi mostreremo come completare tutti i passaggi della sfida a fasi gratuita che richiede di atterrare a Picco Polare.

Sfide della Settimana 5

Gratuite

Infliggi danno alle strutture avversarie (0/5000)

Fase 1: Atterra a Picco Polare

Eliminazioni con armi silenziate

Pass Battaglia

Elimina gli avversari a meno di 5 metri di distanza

Cerca 7 forzieri a Bosco Blaterante o Palmeto Paradisiaco

Cerca tra uomo di roccia gigante, pomodoro con la corona e albero circondato

Fase 1: Atterra su una Torre idrica

Per portare a termine questa sfida a fasi bisogna completare i cinque step che la compongono. Li elenchiamo di seguito:

Fase 1: Atterra a Picco Polare

Fase 2: Atterra a Lande Letali

Fase 3: Atterra a Tempio Tomato

Fase 4: Atterra a Sponde del Saccheggio

Fase 5: Atterra a Spiagge Snob

La sfida può essere completata nell'arco di cinque partite, ricordandosi ogni volta di atterrare nel punto giusto della mappa. Le cinque fasi devono essere portate a termine nell'ordine indicato sopra. A fondo pagina abbiamo evidenziato in rosso le cinque location in cui bisogna atterrare durante i vari step, in modo che possiate individuarle più facilmente.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 5, siete già riusciti a completare Cerca tra gigante di pietra, pomodoro e albero?