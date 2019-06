Fortnite Settimana 5: Visita diverse Turbine eoliche in una sola partita

I giocatori di Fortnite Stagione 9 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 9. In questa mini-guida vi spieghiamo come portare a termine la sfida che richiede di visitare cinque Turbine Eoliche in una singola partita.

Poco sotto elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Infliggi danni agli avversari con Granate, Dinamite o Fialette Puzzolenti (0/200)

Cerca dei forzieri a Borgo Bislacco o Piste Polari (0/7)

Elimina un avversario in partite diverse (0/5)

Pass Battaglia

Fase 1 di 3: Completa un giro di pista nel deserto (0/1)

Posiziona oggetti trappola in partite diverse (0/5)

Visita diverse Turbine eoliche in una sola partita (0/5)

Eliminazioni nelle Piattaforme Aeree (0/3)

Per portare a termine questa sfida dovete visitare cinque diverse Turbine Eoliche nell'arco di una singola partita. Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, le Turbine in questione si trovano nei pressi di Parco Pacifico, nella porzione nord-ovest della mappa di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9).

Tutto quello che dovete fare per completare la sfida, dunque, è atterrare dalle parti di Parco Pacifico e visitare cinque differenti Turbine Eoliche, come mostrato nel video riportato in apertura. A proposito delle Sfide della Settimana 5, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida a fasi Completa un giro sul circuito nel deserto.

Ricordiamo inoltre che nella giornata di oggi è stato pubblicato il nuovo aggiornamento 9.20 di Fortnite.