Fortnite, Settimana 6: come distruggere barche e motoscafi

Nel corso della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 potrete sfogare tutta la vostra rabbia distruggendo motoscafi e barche, dal momento che entrambi i mezzi sono protagonisti di alcuni dei nuovi incarichi settimanali.

Come distruggere motoscafi

Uno degli obiettivi di questa settimana consiste infatti nella distruzione di tre diversi motoscafi, non necessariamente in un'unica partita. Quando si parla di motoscafi non ci si riferisce alle imbarcazioni semidistrutte che si trovano in giro per le spiagge, ma proprio dei veicoli che possono essere utilizzati dai giocatori e sparsi per tutta l'isola del battle royale. Quello che dovete fare all'avvistamento di un'imbarcazione di questo tipo è fare fuoco con le vostre armi fino a farle esplodere: ripetete la stessa cosa per altre due volte e otterrete i 20.000 Punti Esperienza della sfida oltre all'accesso allo step successivo. Per vostra fortuna non esistono luoghi specifici da raggiungere per trovare dei motoscafi, dal momento che l'intera mappa è piena zeppa di questi mezzi. Se volete andare a colpo sicuro fate un giro a Lago delle Canoe, a Sabbie Sudate e a Castello Corallo, dove solitamente è possibile trovare almeno un paio di veicoli da distruggere. Vi sconsigliamo infine di provare a distruggere questi oggetti a suon di picconate, dal momento che i vostri strumenti da raccolta sono inefficaci e il metodo più rapido per far esplodere un motoscafo è l'utilizzo di un'arma da fuoco come il fucile d'assalto.

Come distruggere barche

La seconda missione della settimana ha invece come obiettivo quello di distruggere sette barche e, in questo caso, si tratta di un compito molto più semplice. Per la sfida vanno bene tutte le barche di legno ed è quindi possibile atterrare in uno dei luoghi della mappa che ne contengono diversi per completare la missione in una manciata di secondi. Oltre all'area a nord di Scogliere Scoscese, vi suggeriamo di visitare il Lago delle Canoe per distruggere appunto le numerose canoe che sono presenti in giro nell'area, magari aiutandovi con i razzi di un motoscafo: in questo modo completerete la sfida prima ancora che possiate accorgervene.

