Fortnite Settimana 6: Guida Sfida a fasi infliggi danni con Mitragliette

Finalmente i giocatori di Fortnite Battaglia Reale possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 6 (Stagione 7). In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida a fasi "Infliggi danni agli avversari con mitragliette".

Sfide della Settimana 6

Gratuite

Cerca una scatola di munizioni nei diversi luoghi indicati

Cerca 7 gnomi di ghiaccio

Elimina avversari ad Approdo Avventurato o Pinnacoli Pendenti (Difficile)

Pass Battaglia

Fase 1: Visita Picco Polare e Pinnacoli Pendenti in una partita singola

Fai scivolare un disco da ghiaccio per più di 150 metri con un solo lancio

Fase 1: Infliggi danni agli avversari con mitragliette

Infliggi danni agli avversari con armi diverse in una partita singola (Difficile)

Questa sfida a fasi richiede di infliggere danni agli avversari con l'impiego di armi specifiche. Per portarla a termine dovrete completare le tre fasi di cui è composta. Le elenchiamo di seguito:

Fase 1: Infliggi 200 danni agli avversari con le Mitragliette

Fase 2: Infliggi 200 danni agli avversari con i Fucili d'Assalto

Fase 3: Infliggi 200 danni con Granate, Clingers e Bombe Puzzolenti

Per completare la sfida non vi resta che portare a termine i tre step riportati poco sopra. Siete già riusciti a completare tutte le Sfide della Settimana 6 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7)? In tal caso seguite la nostra Guida per trovare lo Stendardo segreto.