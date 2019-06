Fortnite Settimana 6: Sfida a fasi Cerca forzieri presso un punto caldo

Sono finalmente disponibili le nuove Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 9. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida a fasi che richiede di cercare forzieri, scatole di munizioni e avversari in un punto caldo.

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 6 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9), evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 6 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Fase 1 di 5: Atterra ad Approdo Avventurato (0/1)

Infliggi danni agli avversari con mitragliette (0/500)

Fase 1 di 3: Cerca forzieri presso un punto caldo (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni a un veicolo guidato da un avversario (0/200)

Usa un'Inversione Tempesta in diverse partite (0/3)

Usa veicoli diversi in una partita singola (0/2)

Elimina nemici nel Quartiere o in Lande Letali (0/3)

Per portare a termine questa sfida a fasi dovrete cercare forzieri, scatole di munizioni e avversari nei punti caldi della mappa, completando i seguenti step:

Fase 1: Cerca 3 forzieri presso un punto caldo

presso un punto caldo Fase 2: Cerca 3 scatole di munizioni presso un punto caldo

di munizioni presso un punto caldo Fase 3: Elimina un avversario presso un punto caldo

I punti caldi vengono designati casualmente ad ogni partita, colorando di giallo il nome della relativa location. Come potete vedere a fondo pagina, per individuare una zona calda basta aprire la mappa di Fortnite Battaglia Reale, e infine individuare una location con il nome giallo. A questo punto non vi rimane che recarvi sul luogo e mettervi alla ricerca dei forzieri e delle scatole di munizioni, e infine effettuare una eliminazione.

Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche della sfide della modalità Scatto dell'Orda di Fortnite: sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come trovare ed eliminare i Bruti d'Oro.