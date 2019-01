Fortnite Settimana 6: Sfida a fasi Visita Picco Polare e Pinnacoli Pendenti

Da oggi pomeriggio sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 6 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7). Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida a fasi che richiede di visitare Picco Polare e Pinnacoli Pendenti.

Sfide della Settimana 6

Gratuite

Fase 1: Infliggere 200 danni con SMGs

Infliggere danni con diverse armi in una sola partita

Sconfiggere tre avversari a Pinnacoli Pendenti e Approdo Venturato

Pass Battaglia

Trovare un box di proiettili in diverse località

Trovare gli Gnomi Chilly

Far scivolare un Disco di Ghiaccio per oltre 150 metri con un solo lancio

Fase 1: Visitare Picco Polare e Pinnacoli Pendenti durante una partita

Questa sfida a fasi richiede di visitare due differenti luoghi indicati sulla mappa, nell'arco di una singola partita. Per completarla bisogna portare a termine le tre fasi da cui è composta. Le elenchiamo di seguito:

Fase 1: Visita Picco Polare e Pinnacoli Pendenti durante una partita (le due location sono contrassegnate con i cerchi rossi nella mappa a fondo pagina)

e durante una partita (le due location sono contrassegnate con i cerchi rossi nella mappa a fondo pagina) Fase 2: Visita Approdo Avventurato e Corso Commercio durante una partita (cerchi gialli)

e durante una partita (cerchi gialli) Fase 3: Visita Condotti Confusi e Passatempi Pomposi durante una partita (cerchi blu)

Per completare questa sfida a fasi non vi resta che portare a termine i tre step indicati poco sopra. Parlando delle altre Sfide della Settimana 6, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare quella che richiede di far scivolare un Disco di Ghiaccio per 150 metri.