Fortnite, Settimana 7: un bug impedisce ai giocatori di completare le sfide

Nel corso del pomeriggio sono arrivate le sfide della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, ma pare che queste ed altre missioni presenti nel gioco non possano essere completate a causa di un grave problema.

Come segnalato dagli stessi sviluppatori, infatti, un bug che coinvolge la progressione degli incarichi potrebbe impedire di completare le sfide attualmente disponibili e di ottenere i Punti Esperienza messi in palio. Ciò significa che anche nel caso in cui doveste riuscire a soddisfare i requisiti di una delle missioni di questa settimana o di uno degli incarichi XP nascosti, questo non verrà considerato completato e non otterrete i Punti Esperienza che dovreste ricevere. Gli sviluppatori sono attualmente al corrente della problematica e proprio qualche minuto fa hanno aggiornato gli utenti tramite il profilo ufficiale Twitter Fortnite Status, il quale avverte che il problema dovrebbe essere stato risolto. Stando alle dichiarazioni di Epic, chi ha già completato alcune delle sfide dovrà farlo nuovamente per ottenere le ricompense e procedere allo step successivo.

In attesa di comprendere se le modifiche apportate dal team di sviluppo abbiano effettivamente sistemato il problema per tutti gli utenti e di scoprire se verrà fatto un piccolo dono a chi ha sofferto della problematica (magari un pacchetto XP), vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come completare tutte le sfide della Settimana 7. Avete già trovato la capsula misteriosa di Predator in Fortnite?