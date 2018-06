Fortnite Settimana 7: come completare la sfida Fai gol su 5 campi di calcio diversi

Stamane è ufficialmente iniziata la Settimana 7 della Stagione 4 di Fortnite Battaglia Reale, che ha portato con sé 7 sfide nuove di zecca con in palio un mucchio di Stelle della Battaglia. Ecco quali sono:

Infliggi danni agli avversari con un piccone (0/250)

Cerca dei forzieri nelle Rapide Rischiose (0/7)

Consuma Rocce Salterine, Mele o Funghi (0/20)

Fai gol su campi diversi (0/5)

(0/5) Segui la mappa del tesoro trovata a Parco Pacifico (0/1) - difficile

Eliminazioni con fucili d'assalto (0/5) - difficile

Elimina nemici in Condotti confusi (0/3) - difficile

Quest'oggi vi abbiamo già indicato dove trovare il tesoro segnato sulla mappa di Parco Pacifico. Ora invece vi spieghiamo dove trovare i 5 campi da calcio nei quali segnare un gol. Ce ne sono in totale 7 sulla mappa di gioco (uno dei quali, a nord di Parco Pacifico, introdotto recentemente), e li abbiamo tutti cerchiati sulla mappa che trovate allegata in calce a questa notizia.

Tutto ciò che dovete fare è dirigervi su cinque di quei campi e segnare un gol. Il nostro consiglio è quello di non lanciarvi direttamente su uno di essi, poiché sono sicuramente tutti molto affollati. Piuttosto, restate nei paraggi, cercate di sopravvivere, ed entrate in campo quando il numero di giocatori rimasti in partita è minore.

I 5 gol possono essere segnati anche in partite differenti, assicuratevi però di portarle sempre al termine. In caso contrario la progressione della sfida non viene registrata. Si tratta di una sfida di livello Normale, per cui verrete ricompensati con 5 Stelle della Battaglia.