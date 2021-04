Fortnite, Settimana 7: come raccogliere carne o peperoni

Ancora una volta, Fortnite Capitolo 2 si è aggiornato in maniera puntuale per ricevere una nuova ondata di sfide, ovvero quelle appartenenti alla Settimana 7 della Stagione 6. Una delle missioni appena pubblicate chiede ai giocatori di esplorare la mappa con l'obiettivo di raccogliere pezzi di carne o peperoni, scopriamo insieme come completarla.

L'obiettivo della sfida consiste nel raccogliere cinque diverse unità di consumabili e non importa che si tratti di pezzi di carne o peperoni. A prescindere da quali siano gli oggetti che volete raccogliere per il completamento della sfida, esistono alcuni luoghi che fanno proprio al caso vostro e permettono il rapido completamento della missione per ottenere così i 24.000 Punti Esperienza che si ricevono come ricompensa.

Quando si parla di peperoni, non si tratta d'altro che dei peperoncini che i giocatori possono trovare all'interno delle scatole contenenti frutta e verdura presenti in grande quantità nella pizzeria abbandonata a nord di Cascina Colossale. Potete quindi atterrare lì e distruggere tutte le confezioni con la speranza di trovare qualche peperoncino. Per recuperare invece dei pezzi di carne non dovete far altro che andare a caccia di qualsiasi animale selvatico (ad eccezione dei rospi, i quali lasciano cadere solo dei materiali per il crafting degli archi). Il nostro consiglio è quello di atterrare alla pizzeria abbandonata, mangiare un peperoncino per guadagnare velocità temporaneamente e poi spostarsi alla Fattoria d'Acciaio, dove è sempre possibile trovare almeno un paio di polli la cui eliminazione permette di ottenere qualche pezzo di carne. Con un po' di fortuna potete così completare la sfida in un'unica partita, magari sfruttando la modalità Rissa a Squadre e la possibilità di spostarsi con il deltaplano.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come completare tutte le sfide di Neymar Jr e sbloccare la skin gratis di Fortnite Stagione 6?