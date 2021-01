Fortnite, Settimana 7: come trovare e distruggere i Barili Slurp

Gli scudi sono questa settimana i protagonisti assoluti delle sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, che nella Settimana 7 chiede ai giocatori di andare in giro per l'isola e distruggere un bel po' di Barili Slurp.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, i Barili Slurp sono appunto dei barili di metallo che possono essere distrutti tramite l'utilizzo di un piccone e che alla loro esplosione consentono al giocatore e a tutti gli altri utenti nei paraggi di ripristinare una piccola porzione di punti salute o scudo. Il vostro obiettivo è quindi quello di trovare e distruggere ben dieci diversi Barili Slurp e, per vostra fortuna, è possibile completare questa sfida in pochissimi minuti a patto però di conoscere quali sono i luoghi nei quali si nascondono grosse quantità di questi oggetti. Nell'angolo a sud-ovest della mappa, ovvero a Pantano Palpitante, ci sono davvero tanti barili che aspettano solo voi per essere distrutti: questi sono situati nelle strutture in legno ad ovest dell'area e nell'edificio al centro del punto d'interesse, ovvero nella fabbrica di Succo Succoso. Sappiate però che anche in altri punti della mappa è possibile trovare questi oggetti, sebbene solo a Pantano Palpitante sia possibile trovarne così tanti da completare la sfida in pochi istanti.

Se non sapete dove trovare i barili, in calce alla guida potete visualizzare una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale abbiamo cerchiato le aree all'interno delle quali si possono trovare i Barili Slurp. Se in queste aree trovate troppi giocatori con il vostro stesso obiettivo, potete sempre ricorrere alla modalità Rissa a Squadre, così da avere i Barili Slurp tutti per voi e completare la sfida in pochissimo tempo.

