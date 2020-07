Fortnite, Settimana 7: come trovare i tre gomitoli a Gattogrill

Per la Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 gli sviluppatori si sono divertiti a nascondere in giro per il punto d'interesse che prende il nome di Gattogrill una serie di gomitoli di lana, i quali vanno trovati per completare una delle nuove sfide.

Ecco di seguito la posizione degli oggetti:

Sul container poggiato sulla camera blindata di Gattogrill, a nord dell'area All'angolo della stazione di riferimento, fuori dall'edificio Al primo piano della stazione di riferimento, nell'ufficio di Kit

Al solito vi suggeriamo di procedere al completamento della sfida nella modalità Rissa a Squadre, dal momento che la maggior parte dei giocatori punterà a Gattogrill per raccogliere i gomitoli e potrebbe essere davvero difficile riuscire a muoversi per l'area senza attirare l'attenzione di Scagnozzi (assenti in questa modalità di gioco) e avversari.

Nel caso in cui doveste avere difficoltà nel reperire i gomitoli, qui sotto trovate una mappa con sopra indicata la loro posizione esatta.

