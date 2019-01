Fortnite Settimana 7: Guida Sfida a fasi Atterra a Borgo Bislacco

Dopo avervi spiegato come completare la sfida della Fenditura, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 7 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7) vi mostriamo come completare tutti i passaggi della sfida a fasi "Atterra a Borgo Bislacco".

Sfide della Settimana 7

Gratuite

Visita gli Avamposti delle Spedizioni (0/7)

Usa una Fenditura o una Fenditura Portatile in partite diverse (0/3)

Eliminazioni con la Pistola (0/3) (Difficile)

Pass Battaglia

Fase 1: Atterra a Borgo Bislacco (0/1)

Cerca forzieri in Sponde del Saccheggio o Rampe Ghiacciate (0/7)

Distruggi un aereo X-4 Stormwing (0/1) (Difficile)

Fase 1: Infliggi danni agli avversari durante una singola partita (0/200) (Difficile)

Per portare a termina questa sfida (esclusiva per i possessori del Pass Battaglia) dovrete completare cinque step, atterrando ogni volta in un diverso luogo indicato della mappa. Di seguito elenchiamo le cinque fasi in questione:

Fase 1: Atterra a Borgo Bislacco

Fase 2: Atterra a Borgallegro

Fase 3: Atterra a Bosco Blaterante

Fase 4: Atterra a Crocevia del Ciarpame

Fase 5: Atterra a Palmeto Paradisiaco

Per completare la sfida non vi resta che portare a termine i cinque passaggi elencati sopra. I luoghi in cui bisogna atterrare sono contrassegnati con un cerchio rosso nella mappa proposto a fondo pagina. Siete a buon punto con le sfide di questa settimana? Dopo averle completate, non dimenticate di consultare la nostra Guida su come trovare la Stella segreta della Settimana 7.