Fortnite Settimana 7: Sfida a fasi Visita Crocevia del Ciarpame e il Quartiere

Tra le sfide a fasi della Settimana 7 di Fortnite Stagione 8 ce n'è una che richiede di visitare Crocevia del Ciarpame e il Quartiere in una partita singola. Di seguito vi spieghiamo come completarla, mostrandovi come portare a termine le tre fasi che la compongono.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide di questa settimana, evidenziando quella che stiamo trattando in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Infliggi danni agli avversari con un piccone (0/300)

Fase 1 di 3: Visita Crocevia del Ciarpame e il Quartiere in una partita singola (0/2)

(0/2) Visita Accampamenti dei Pirati in una partita singola (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni ai giocatori da sopra (0/500)

Cerca forzieri sulle Sponde del Saccheggio o Spiagge Snob (0/7)

Fase 1 di 2: Infliggi danni ai giocatori avversari da una Zipline (0/1)

Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati (0/5)

Per portare a termine questa sfida a fasi dovete completare i tre step che riportiamo di seguito:

Fase 1: Visita Crocevia del Ciarpame e il Quartiere in una partita singola

e il in una partita singola Fase 2: Visita Parco Pacifico e Sprofondo Stantio in una partita singola

e in una partita singola Fase 3: Visita Borgallegro e Spiagge Snob in una partita singola

Tutto quello che dovete fare per completare le varie fasi della sfida, dunque, è visitare i due luoghi indicati nell'arco di una singola partita. Potete individuarli consultando la mappa riportata a fondo pagina.

