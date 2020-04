Fortnite Settimana 7: dove trovare le due Pistole di Deadpool

Con l'arrivo della settimana 7 di Fortnite sono disponibili anche due nuove sfide a tema Deadpool. Una di queste richiede di trovare le due pistole di Deadpool: in questa mini-guida vi spieghiamo come completarla, mostrandovi la posizione esatta delle pistole.

Come visto anche nelle scorse settimane, per completare la sfida è necessario possedere il Pass Battaglia della Stagione 2 di Fortnite. Se avete già acquistato il pass, non vi resta che seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

La posizione delle due Pistole di Deadpool

Le due pistole di Deadpool si trovano entrambe nel quartier generale, il menu principale di Fortnite accessibile dai giocatori che hanno il Pass Battaglia della Stagione 2. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, una delle due pistole si trova sotto il tavolo della sala principale, mentre l'altra è posizionata all'interno della stanza di Miaoscolo.

Ricordiamo che portare a termine queste sfide speciali vi aiuterà a sbloccare la skin di Deadpool. Se avete bisogno di aiuto per completare le missioni di Deadpool della settimana precedente, sulle nostre pagine vi abbiamo mostrato dove trovare il pennarello nero e come imbrattare i poster delle Ombre e degli Spettri. Ne approfittiamo per ricordarvi che vi abbiamo spiegato anche come completare tutte le sfide di Skye della settimana 7.