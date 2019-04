Fortnite Settimana 7: Visita Accampamenti dei Pirati in una partita singola

Dopo avervi spiegato come infliggere danni ai giocatori da sopra, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 8 vi mostriamo come completare facilmente la sfida "Visita Accampamenti dei Pirati in una partita singola".

Di seguito elenchiamo tutte le sfide di questa settimana, evidenziando quella che stiamo trattando in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Infliggi danni agli avversari con un piccone (0/300)

Fase 1 di 2: Visita Crocevia del Ciarpame e il Quartiere in una partita singola (0/2)

Visita Accampamenti dei Pirati in una partita singola (0/3)

Pass Battaglia

Infliggi danni ai giocatori da sopra (0/500)

Cerca forzieri sulle Sponde del Saccheggio o Spiagge Snob (0/7)

Fase 1 di 2: Infliggi danni ai giocatori avversari da una Zipline (0/1)

Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati (0/5)

Per completare questa sfida dovrete visitare 3 Accampamenti dei Pirati nell'arco di una singola partita. Gli accampamenti in questione si trovano nelle seguenti posizioni:

A nord del fiume di lava

Sulla collina a nord-ovest di Lande Letali

A nord-ovest di Condotti Confusi

A sud-ovest di Parco Pacifico

Vicino al ponte di Palmeto Paradisiaco

A nord-ovest di Laguna Languida

A ovest di Sprofondo Stantio

Per individuare più facilmente le posizioni dei sette Accampamenti dei Pirati, potete dare un'occhiata alla mappa riportata a fondo pagina o al video riportato in cima. Tutto quello che dovete fare per portare a termine la sfida, dunque, è visitare tre di questi accampamenti nell'arco di una singola partita, ricordando di portarla a termine affinché l'obiettivo venga conteggiato.