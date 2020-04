Fortnite Settimana 8: cerca forzieri nei Luoghi Storici

I giocatori di Fortnite possono dedicarsi alle nuove sfide di Skye della settimana 8. Una di queste richiede di cercare 10 forzieri all'interno dei luoghi storici: vi spieghiamo come completarla nel modo più semplice e rapido possibile.

Al contrario dei luoghi indicati, i luoghi storici non sono contrassegnati sulla mappa con un nome, motivo per cui bisogna scoprirli semplicemente visitando l'isola di Fortnite Battaglia Reale.

Per completare la missione in questione, non dovrete far altro che trovare e aprire 10 forzieri all'interno dei vari luoghi storici disseminati sulla mappa. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, potete dare un'occhiata al filmato che abbiamo riportato in cima.

Come completare velocemente la missione cerca forzieri nei Luoghi Storici

Se volete completare velocemente la sfida, vi consigliamo di giocare nella modalità Rissa a Squadre, dove potrete sfruttare i deltaplani per spostarvi rapidamente sulla mappa. Vi suggeriamo poi di atterrare in uno dei quattro luoghi storici che abbiamo indicato sulla mappa riportata a fondo pagina, dato che al loro interno troverete di solito un ottimo numero di forzieri da aprire.

