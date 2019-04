Fortnite Settimana 8: Cerca tessere del Puzzle sotto i ponti e nelle caverne

I giocatori di Fortnite Stagione 8 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 8. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida a fasi che richiede di cercare le tessere del Puzzle sotto i ponti e nelle caverne.

Di seguito elenchiamo tutte le sfide della settimana, evidenziando quella che tratteremo in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 8 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Fase 1: Cerca la mappa del tesoro in Palmeto Paradisiaco

Usa i Distributori Automatici in almeno 3 partite diverse

Infliggi 100 danni agli avversari mentre usi almeno un pallone

Pass Battaglia

Cerca almeno 7 tessere del Puzzle sotto i ponti e nelle caverne

Fase 1: Componi il numero di Durr Burger sul grande telefono a ovest di Lande Letali

Elimina almeno 7 avversari a Sprofondo Stantio e Approdo Avventurato

Abbatti almeno 2 avversari da almeno 50 metri di distanza

Per completare questa sfida dovrete trovare almeno 7 tessere del puzzle situate sotto i ponti e nelle caverne. Tutto quello che dovete fare, dunque, è mettervi alla ricerca delle tessere nelle varie location segnalate nella mappa a fondo pagina.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarle più facilmente, potete dare un'occhiata al video riportato in cima. Parlando delle altre Sfide della Settimana 8, invece, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la sfida a fasi Componi il numero di Durr Burger sul grande telefono a ovest di Lande Letali.