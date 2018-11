Fortnite Settimana 8: come completare la Sfida Balla con un Pesce Trofeo

Finalmente sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 8 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 6). In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida "Balla con un Pesce Trofeo in uno dei luoghi indicati".

Sfide della Settimana 8

Gratuite

Fase 1: Visita Rifugio Ritirato e Corso Commercio in una sola partita (0/2)

Elimina i nemici con Sei Colpi o con il Fucile d'Assalto Pesante(0/2) (Difficile)

Balla con un Pesce Trofeo in uno dei luoghi indicati (0/7)

Pass Battaglia

Fase 1: Usa il Rampino (0/1) (Difficile)

Ottieni Punti Acrobazia con il veicolo (0/250.000)

Visita i singoli luoghi indicati in una sola partita (0/4) (Difficile)

Ottieni un punteggio di almeno 3 nel Tiro al Piattello (0/4)

Per portare a termine la sfida "Balla con un Trofeo Pesca in uno dei luoghi indicati" dovrete usare una emote di danza qualsiasi di fronte ai trofei di pesca, in sette luoghi indicati della mappa. Per "luoghi indicati" si intendono tutte quelle location contrassegnate con un nome specifico come Bosco Blaterante, Pinnacoli Pendenti e Borgo Bislacco.

Nella mappa riportata a fondo pagina abbiamo contrassegnato tutte le location in cui è possibile trovare i trofei di pesca nei luoghi indicati. Per localizzarli più facilmente con un riferimento visivo, potete guardare il video riportato in cima.

Una volta che vi trovate di fronte a uno di questi trofei, non vi rimane che usare una emote di ballo qualsiasi. Per completare la sfida ripetete l'operazione per sette volte in sette luoghi differenti, assicurandovi di portare a termine la partita (altrimenti gli obiettivi non verranno conteggiati).

