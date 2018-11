Fortnite Settimana 8: completare la Sfida Ottieni Punti Acrobazia in un veicolo

I giocatori di Fortnite Battaglia Reale possono dedicarsi finalmente alle nuove Sfide della Settimana 8 (Stagione 6). In questa mini-guida vi spiegheremo come completare rapidamente la sfida "Ottieni Punti Acrobazia in un veicolo".

Sfide della Settimana 8

Gratuite

Fase 1: Visita Rifugio Ritirato e Corso Commercio in una sola partita (0/2)

Elimina i nemici con Sei Colpi o con il Fucile d'Assalto Pesante(0/2) (Difficile)

Balla con un Pesce Trofeo in uno dei luoghi indicati (0/7)

Pass Battaglia

Fase 1: Usa il Rampino (0/1) (Difficile)

Ottieni Punti Acrobazia in un veicolo (0/250.000)

(0/250.000) Visita i singoli luoghi indicati in una sola partita (0/4) (Difficile)

Ottieni un punteggio di almeno 3 nel Tiro al Piattello (0/3)

Per portare a termine la sfida dovrete ottenere un totale di 250.000 Punti Acrobazia utilizzando un veicolo come l'ATK, il Carrello della Spesa o il Quad Annientatore. I Punti Acrobazia si conseguono saltando da una posizione sopraelevata: maggiore sarà la distanza percorsa in volo, più alto sarà il punteggio complessivo ottenuto.

Dal momento che i 250.000 punti richiesti non sono pochi, per completare la sfida potrà occorrere un po' di tempo. Oltre a sfruttare le rampe disseminate nella mappa, per velocizzare il conseguimento dell'obiettivo potete dirigervi verso una zona corrotta e guidare su uno di quei vulcani rosa per molti punti in pochi secondi.

Parlando delle altre Sfide della Settimana 8, vi abbiamo già spiegato come completare Ottieni un punteggio di 3 in diversi Tiri al Piattello e Balla con un Pesce Trofeo.